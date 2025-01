Προσφορές έως και 80% σε παιχνίδια PS4 και PS5 τον Ιανουάριο!

Βρείτε παιχνίδια PS4 και PS5 με έκπτωση έως και 80%!

Η Sony και το PlayStation «τρέχουν» μια ακόμη περίοδο εκπτώσεων για τους φίλους του PlayStation και κατόχους είτε του PS4, είτε του PS5.

Η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε τα “New Year Deals”, ένα νέο κύμα μειωμένων τιμών που ήρθε για να γιορτάσει το νέο έτος.

Μέσα στα παιχνίδια που μπορεί να βρει κανείς συναντάμε μεγάλες επιτυχίες της εταιρείας, όπως το Gran Turismo 7, αλλά και σημαντικές κυκλοφορίες όπως τα EA Sports FC 25, Hitman World of Assassination και The Crew: Motorfest Deluxe Edition.

Με μια πρώτη ματιά μπορεί να βρει κανείς παιχνίδια όπως τα παρακάτω σε μοναδικές τιμές.

A Way Out -80%

Call of Duty: Modern Warfare II -50%

Call of Duty: Modern Warfare III -50%

Crash Bandicoot N’Sane Trilogy -60%

EA Sports FC 25 Ultimate Edition -60%

Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Ediiton -40%

Hitman World of Assassination -60%

The Witcher 3 Wild Hunt -80%

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα του PlayStation στο σχετικό εικονίδιο στο μενού της κονσόλας σας ή να μπείτε εδώ με το λογαριασμό σας στο PSN και να κάνετε τις αγορές σας.