H Microsoft εξαγρίωσε το κοινό με μια έκδοση του Quake II που φτιάχτηκε από ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft εξαγρίωσε το κοινό

Η Microsoft εργάζεται το τελευταίο διάστημα σε εξελίξεις του Copilot, αλλά και σε μια νέα ΑΙ που θα μπορεί να δημιουργεί videogames χρησιμοποιώντας υλικά από παλαιότερα παιχνίδια (που ίσως δεν έχουν και καμία ελπίδα να κυκλοφορήσουν ξανά).

Η πλατφόρμα Muse έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί σημαντικό μέρος των μελλοντικών σχεδίων της αμερικανικής εταιρείας και η οποία προσέφερε ήδη στους gamers μια έκδοση του δημοφιλούς Quake II.

Η έκδοση αυτή έχει φτιαχτεί αποκλειστικά από το “Copilot for Gaming” μέσω του ΑΙ και μπορεί να παίξει μέσα από browser.

Όπως ήταν λογικό, οι αντιδράσεις των fans ήταν αρνητικές, μιας και το αποτέλεσμα μοιάζει εντελώς άψυχο, ενώ πλήττει ξεκάθαρα τη δουλειά των game developers.

O διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, δήλωσε πρόσφατα ότι σχεδιάζεται ένας αναλυτικός κατάλογος παιχνιδιών που θα χρησιμοποιούν τη νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Microsoft has created an AI-generated replica of Quake II that you can play in browser.



"Every frame is created on the fly by an AI world model."



Play it here:https://t.co/WGQymDOmsj pic.twitter.com/35MX5aHPbF