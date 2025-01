Σερβία: Φοιτήτρια παρασύρθηκε από αυτοκίνητο εν ώρα διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης (vid)

Μια φοιτήτρια από τη Σερβία τραυματίστηκε, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης.

Φοιτήτρια από τη Σερβία τραυματίστηκε σήμερα (16/1) στο Βελιγράδι, όταν την χτύπησε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, που συνελήφθη, θεωρείται ύποπτος για «απόπειρα φόνου», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η νεαρή παρασύρθηκε σε διασταύρωση στο κέντρο της πόλης, όπου οι διαδηλωτές είχαν κλείσει τον δρόμο. Το όχημα την μετέφερε για περίπου δέκα μέτρα στην οροφή του, πριν εκείνη πέσει στο πεζοδρόμιο, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Για πολλές εβδομάδες, φοιτητές κλείνουν καθημερινά για 15 λεπτά έναν από τους κόμβους ή τις λεωφόρους στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας, απαιτώντας δικαιοσύνη για τους 15 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις 15 Νοεμβρίου, όταν κατέρρευσε ένα στέγαστρο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, λίγους μήνες μετά την ανακαίνιση του κτιρίου.

JUST IN:



A car hit and carried a girl on its roof for over 10 meters during a student protest in Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/AW6v1bmDcj