Τραγωδία στη Σερβία με 11 νεκρούς: «Σιγή» στο Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Σερβία μετά την ανείπωτη τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ!

Τον θάνατο 11 ανθρώπων προκάλεσε η κατάρρευση τμήματος της οροφής του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ στη Σερβία, σήμερα Παρασκευή.

🇷🇸 In the Serbian town of Novi Sad, the concrete roof of a train station collapsed, killing 11 people so far and injuring more than 30.



Rescue efforts continue as two people remain trapped under the rubble, confirmed the interior minister.



The building had recently been… pic.twitter.com/0nqWZs2jVd