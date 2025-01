Τύπος στο NFL επιτέθηκε χυδαία σε γυναίκα: Του απαγορεύτηκε η είσοδος στο γήπεδο και τον απέλυσαν από την δουλειά του (vid)

Απαγορεύτηκε η είσοδος στο γήπεδο σε οπαδό του NFL μετά το σοκαριστικό βίντεο που τον δείχνει να λέει χυδαίες προσβολές σε γυναίκα οπαδό.

Ένας οπαδός του NFL ήρθε αντιμέτωπος με την οργή του διαδικτύου αυτή την εβδομάδα μετά από ένα viral βίντεο που τον έδειχνε να βρίζει έναν άλλο οπαδό.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του κυριακάτικου αγώνα NFC wild-card μεταξύ των Philadelphia Eagles και των Green Bay Packers στο Lincoln Financial Field.

Στο viral βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας που φορούσε σακάκι των Eagles ακούγεται να αποκαλεί τη γυναίκα «άσχημο χαζό c***» καθώς και να προσβάλλει τον αρραβωνιαστικό της που ήταν μαζί της κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του NFL Derrick Gunn, οι Eagles κατάφεραν να αναγνωρίσουν τον οπαδό και του απαγορεύτηκε η είσοδος σε μελλοντικούς αγώνες. Σε μια ανάρτηση στο Twitter, ο Gunn είπε: «Ο τύπος θα αποκλειστεί από τα μελλοντικά παιχνίδια των Eagles... οι Eagles θα στείλουν στη γυναίκα εξοπλισμό των Packers ως συγγνώμη... Οι Eagles για άλλη μια φορά δείχνουν τι οργάνωση κλάσης είναι».

