Κάτοικος του Λος Άντζελες εξηγεί πώς το Tesla του έσωσε τη ζωή από τις φονικές πυρκαγιές

Ένας ιδιοκτήτης Tesla που ζει στο Λος Άντζελες υποστήριξε ότι το όχημά του «του έσωσε τη ζωή» από τις πυρκαγιές που έκαψαν την πόλη του.

Στο Λος Άντζελες, δεν υπάρχει ανάπαυλα: οι θερμοί, ξηροί και σφοδροί άνεμοι συνέχιζαν να πνέουν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, δυναμώνοντας κι άλλο τις φλόγες που έχουν παραμορφώσει πέραν αναγνωρίσεως την όψη του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ εδώ και μια εβδομάδα κι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Φορείς της κομητείας του Λος Άντζελες και της —γειτονικής— κομητείας Βεντούρα κηρύχθηκαν σε «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» από τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Ήδη, οι καταστροφές είναι πελώριες: πάνω από 12.000 σπίτια, άλλα κτίρια και οχήματα απανθρακώθηκαν ή υπέστησαν ζημιές — ολόκληρα προάστια αφανίστηκαν. Κάπου 88.000 άνθρωποι συνεχίζουν να είναι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι κι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 25, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

Πρόσφατα, ένας ιδιοκτήτης Tesla πίστωσε στο αυτοκίνητό του ότι του «έσωσε» τη ζωή.

«Όταν η λειτουργία βιολογικής άμυνας είναι πραγματικά χρήσιμη για την πυρκαγιά Palisades στο Λος Άντζελες. Το Tesla μου έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή. Δεν αγοράζω ποτέ ξανά άλλη μάρκα. #palisadesfire #tesla», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον Elon Musk (Twitter). Η Tesla απάντησε επίσης στο tweet του άνδρα, γράφοντας: «Χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό - παρακαλούμε να παραμείνετε ασφαλείς».

