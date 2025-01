Απόκοσμα πλάνα από αεροπλάνο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής στο Λος Άντζελες: Φλέγεται ο «παράδεισος» των διασημοτήτων (vid)

Τρομακτικά πλάνα που τραβήχτηκαν από αεροπλάνο δείχνουν την καταστροφική έκταση των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες!

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λος Άντζελες, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Pacific Palisades εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι αρχές έχουν διατάξει την άμεση εκκένωση κατοικημένων περιοχών, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για καμένα σπίτια και σοβαρές υλικές ζημιές.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 3.000 στρέμματα και δημιούργησε πυκνό καπνό ορατό από ολόκληρη την πόλη. Οι θερμοί άνεμοι Santa Ana, που φτάνουν τα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα, επιδεινώνουν την κατάσταση, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, παίρνοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα και ακραίες συνθήκες εκκένωσης.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρχών. «Οι πυροσβέστες εργάζονται επιθετικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά είναι κρίσιμο οι πολίτες να συνεργαστούν ώστε να προστατευτούν ζωές και περιουσίες», δήλωσε.

Καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καταστρέφουν τμήματα του Λος Άντζελες, ένας τύπος που βρισκόταν σε ένα αεροπλάνο κατέγραψε με το κινητό του τις καταστροφικές σκηνές.

View of the fires from a plane 👀



Prayers for Southern California



This is crazy pic.twitter.com/NxmSqOH4wJ