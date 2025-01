Φωτιές στο Λος Άντζελες: Η συγκινητική στιγμή που Αμερικανός βρίσκει τον σκύλο του (vid)

Τον γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο από το Λος Άντζελες όπου ένας άντρας βρίσκει και πάλι τον σκύλο του μετά τις καταστροφικές φωτιές.

Στην επιφάνεια έρχονται ιστορίες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, ωστόσο ξεχωρίζει αυτή ενός μικρόσωμου σκύλου, που κατάφερε να επιβιώσει μέσα στις φλόγες στο Πάλισειντς για πέντε ολόκληρες ημέρες.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, σε κατάσταση πανικού, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του για να σωθεί από τη φωτιά, αφήνοντας πίσω το αγαπημένο του ζωάκι. Βυθισμένος στη θλίψη, πίστεψε ότι ο σκυλάκος του είχε χαθεί στην καταστροφή.

Ωστόσο, η τύχη επεφύλασσε μια συγκινητική ανατροπή. Όταν ο ιδιοκτήτης του επέστρεψε στα αποκαΐδια του σπιτιού του, τον περίμενε μια απρόσμενη και χαρμόσυνη έκπληξη. Το σκυλάκι, σώο έτρεξε προς το μέρος του, γεμίζοντας τον χώρο με χαρά. Στο βίντεο ο Αμερικανός μόλις παίρνει στην αγκαλιά του τον μικρό σκύλο, ξεσπάει σε κλάματα και ουρλιαχτά.

The BEST news! Fire victim Casey Colvin, whose home burned down in the Palisades Fire, just found and reunited with his dog, Oreo, who spent 5 nights surviving amidst the rubble ❤️ @NBCNews pic.twitter.com/rAuJJk3pfa