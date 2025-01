Ο Viral Τούρκος σκοπευτής των Ολυμπιακών Αγώνων θα συμμετάσχει σε μια από τις δημοφιλέστερες σειρές (vid)

Ο διάσημος Ολυμπιονίκης έκανε την... έκπληξη με την συμμετοχή του σε επιτυχημένη σειρά.

O Τούρκος εθνικός σκοπευτής Yusuf Dikec, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 με τη «χαλαρή» συμπεριφορά του και τον ελάχιστο εξοπλισμό που χρησιμοποίησε, εμφανίστηκε στο promo της νέας σεζόν της δημοφιλούς σειράς «The Day of the Jackal».

Ο Dikec κέρδισε την παγκόσμια προσοχή για τη μοναδική του προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της χαλαρής στάσης του με τα χέρια στις τσέπες και της ελάχιστης χρησιμοποίησης από τον εξοπλισμό του. Στο διαφημιστικό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Eddie Redmayne, ο Dikec εμφανίζεται σε μια σκηνή μεταμφίεσης όπου ο πρωταγωνιστής είχε «φορέσει» την μάσκα του για να υποδυθεί έναν σκοπευτή.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Frederick Forsyth, η σειρά παρουσιάζει τον Redmayne ως έναν θρυλικό σκοπευτή που κρύβεται αριστοτεχνικά πίσω από μεταμφιέσεις. Στο κλιπ του SkyShowtime, ο χαρακτήρας χρησιμοποιεί το πρόσωπο του Yusuf Dikec ως μέρος μιας μεταμόρφωσης, προσθέτοντας έτσι μια δόση ίντριγκας στην ιστορία.

Το βίντεο, με τίτλο «Αποκαλύπτοντας την αλήθεια με τον Yusuf Dikec», απέσπασε γρήγορα ευρείας κλίμακας επαίνους από τους οπαδούς της σειράς, ενώ παράλληλα αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τον Τούρκο shooter.

Ο Βρετανός ηθοποιός Έντι Ρεντμέιν πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του ομότιτλου θρίλερ του 1973. Στην υπόθεση, «ένας μοναχικός και εξαιρετικά αόρατος εκτελεστής, γνωστός ως “The Jackal” (Έντι Ρεντμέιν), βγάζει τα προς το ζην εκτελώντας συμβόλαια με την υψηλότερη αμοιβή. Ωστόσο, μετά την τελευταία του αποστολή, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επίμονη Βρετανίδα πράκτορα (Λασάνα Λιντς), η οποία ξεκινά ένα συναρπαστικό κυνηγητό γάτας και ποντικιού σε όλη την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω της καταστροφή».