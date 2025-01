Απίστευτη λαοθάλασσα στην Κωνσταντινούπολη κατά του Ισραήλ: «Όπως ελευθερώσαμε την Αγιά Σοφιά, θα κάνουμε το ίδιο και με το Αλ Ακσά» είπε ο γιος του Ερντογάν (vid)

Μεγαλειώδη πορεία με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιαδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκε την πρώτη ημέρα του 2025 στην Κωνσταντινούπολη σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης του Ισραήλ.

Μεγάλη συγκέντρωση για την Παλαιστίνη διοργάνωσαν σήμερα (1/1) στην Κωνσταντινούπολη πάνω από 400 ισλαμιστικές οργανώσεις. Κεντρικό σύνθημα του συλλαλητηρίου ήταν «Χτες η Αγία Σοφία, σήμερα το τέμενος των Ομεϋαδών και αύριο το Αλ Άκσα».

Μεταξύ των διοργανωτών ήταν και ο γιος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν, Μπιλάλ, ο οποίος είπε ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι «προάγγελος της ελπίδας», μεταφέρει η ΕΡΤ.

📹 Footage shows hundreds of thousands of people marching in solidarity with Palestine in Istanbul, Türkiye, holding Turkish and Palestinian flags https://t.co/gkecSoZTFN pic.twitter.com/1Xsx0qTWem