Οι «άνεμοι του διαβόλου» μετέτρεψαν σε πύρινη κόλαση την Καλιφόρνια: Σπίτια πάνω στον ωκεανό παραδόθηκαν στις φλόγες, το πριν και το μετά (vid)

Κύριος «ένοχος» για την πύρινη κόλαση την Καλιφόρνια είναι οι άνεμοι Santa Ana, ο οποίοι πνέουν ιδιαίτερα δυνατοί αυτές τις μέρες στην περιοχή.

Σφοδρές πυρκαγιές μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους της Santa Ana, στέλνοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα από τις φλόγες, άγριους ανέμους και πανύψηλα σύννεφα καπνού.

Μέχρι χτες, οι πυρκαγιές γύρω από το Μαλιμπού και το Λος Άντζελες είχαν κάψει χιλιάδες στρέμματα, αλλά και πάνω από 1.000 κατοικίες. Το Μαλιμπού και η ευρύτερη περιοχή του ήταν μία από τις πιο επιθυμητές στην Καλιφόρνια για την ωραία θέα πάνω στον ωκεανό και το πράσινο που ήταν σε απόσταση αναπνοής από τα (συνήθως πανάκριβα) σπίτια.

Σύμφωνα με τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η πλειοψηφία (85%) των δασικών πυρκαγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούνται από ανθρώπους, είτε εσκεμμένα είτε τυχαία.

Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που πυροδοτεί μια πυρκαγιά και αυτού που της επιτρέπει να εξαπλωθεί. Ουσιαστικά μιλάμε για τη διάκριση μεταξύ εμπρησμού και σοβαρής αμέλειας.

Έτσι λοιπόν αν και αυτές οι πυρκαγιές είναι άγνωστο ακόμη πως ξεκίνησαν, μια σειρά παραγόντων τους επέτρεψαν να αναπτυχθούν, με αποτέλεσμα να εξαπλωθούν γρήγορα και να αφήσουν στους ανθρώπους λιγότερο χρόνο για προετοιμασία ή φυγή.

Κύριος «ένοχος» μέχρι στιγμής είναι οι άνεμοι Santa Ana, ο οποίοι πνέουν ιδιαίτερα δυνατοί αυτές τις μέρες στην περιοχή.

NEW: Beachfront homes in Malibu, California completely gone after getting ravaged by fires.



The city of Malibu is urging all residents, even those not under evacuation orders, to get ready to leave.



“We dealt with winds gusts up to 100 miles per hour last night,” said Los… pic.twitter.com/xYWoZbXUNe