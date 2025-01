Χαμός με τον ράπερ «2 Low» που αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης: Αφέλεια ή κόλπο; (vid)

Η σοκαριστική στιγμή που ράπερ πυροβολεί κατά λάθος με το όπλο του ενώ έδινε live συνέντευξη καταγράφηκε σε βίντεο.

Ένα βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο τεξανός ράπερ 2 Low παραλίγο να αυτοπυροβοληθεί στον «αέρα» μιας διαδικτυακής συνέντευξης την περασμένη εβδομάδα, όταν το όπλο στην τσέπη του εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

Το σοκαριστικό σκηνικό συνέβη όταν ο 46χρονος μουσικός εμφανίστηκε στην εκπομπή του YouTube «One on One with Mike D» για να μιλήσει για την καριέρα του και τα μελλοντικά του σχέδια.

Ωστόσο, περίπου στα μισά της εκπομπής, την ώρα που ο παρουσιαστής Mike D μιλούσε για τις «επιλογές» που κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους, ένας κρότος «πάγωσε» τους πάντες στο στούντιο.

Τα πλάνα δείχνουν τον 2 Low να κουνάει το κεφάλι του και να βάζει το χέρι του στην μπροστινή τσέπη του τζιν του πριν ακουστεί ξαφνικά ένας πυροβολισμός.

«Ποιος πυροβόλησε ποιον;» ρωτάει ο Mike D κοιτάζοντας γύρω από το δωμάτιο. «Κάποιος πυροβολήθηκε;» Ο ράπερ φαίνεται στη συνέχεια να βγάζει κάτι που φαίνεται να είναι μέρος ενός όπλου πριν το βάλει πίσω στην τσέπη του παντελονιού του.

NEW: #rapper 2 Low accidentally fires his gun while reaching his hand in his pocket during an interview, finishes the episode anyway



The incident happened during the 1 on 1 With Mike D #podcast. pic.twitter.com/26PXTpxXIK