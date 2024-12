Τα visuals του Anyma στο Sphere του Λας Βέγκας ήταν εξωφρενικά (vids)

Το φαντασμαγορικό event που δημιούργησε ο DJ Anyma στο Sphere του Λας Βέγκας καθήλωσε τους πάντες και χαρακτηρίστηκε ως μια «πραγματική οπτικοακουστική Οδύσσεια».

Πριν λίγες ημέρες, ο Αμερικανός DJ Anyma έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ, αφού έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο υπερσύγχρονο Sphere του Λας Βέγκας. Τις τελευταίες ώρες τα βίντεο από το φαντασμαγορικό event με ηλεκτρονική μουσική κατακλύζουν τα social media και δείχνουν πώς ο πασίγνωστος DJ δημιούργησε μια καθηλωτική οπτικοακουστική εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Shpere.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους καλλιτέχνες του Sphere, U2, Phish, Dead & Company και Eagles, όπου τα οπτικά στοιχεία αποτέλεσαν συνοδευτικά και ενισχυτικά στοιχεία της μουσικής, για την Anyma τα οπτικά στοιχεία αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της μουσικής.

Ο τεράστιος καμβάς LED του Sphere δημιούργησε από τα πρώτο λεπτά ένα απόκοσμο περιβάλλον. Τέλεια συγχρονισμένα με τη μουσική, τα συμπαντικά ρομπότ έφτιαξαν μια απόκοσμη οπτική και ακουστική εμπειρία που καθορίζει τον τόνο ολόκληρης της συναυλίας.

Ο Anyma, το ψευδώνυμο του Ιταλοαμερικανού παραγωγού και DJ Matteo Millero, είναι εδώ και καιρό γνωστός στην EDM σκηνή για την καινοτόμο προσέγγισή του στις οπτικοακουστικές εμπειρίες. Η εμφάνισή του στο Sphere δεν σηματοδότησε μόνο το πρώτο residency του είδους του στο χώρο, αλλά και το ντεμπούτο ενός πρωτοποριακού live show που συνδυάζει τη μουσική με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με τρόπους που έμοιαζαν βγαλμένοι από την επιστημονική φαντασία.

Un highlight de Anyma en la Sphere. pic.twitter.com/TjU5I9jvdQ — . (@yhojandr) December 28, 2024

Το σετ εκτυλίχθηκε σε τέσσερις πράξεις: Genesys, Humana, The End of Genesys και Quantum - κάθε μία πιο υπνωτική από την προηγούμενη. Με κομμάτια όπως το «Syren» και το «Pictures Of You», η μελωδική techno με την υπογραφή της Anyma παντρεύτηκε με πλούσια, κινηματογραφικά ηχοτοπία που διεύρυναν τα όρια της μουσικής.

The @anyma_eva x @RufusDuSol collab at the Sphere is the solution to world peace. pic.twitter.com/dlkAkzRKxR December 28, 2024

Οι γύρω οθόνες ζωντάνευαν με ψηφιακές ανθρωποειδείς φιγούρες, όπου οι κινήσεις τους συγχρονίζονταν και απλώνονταν μαζί με τους παλλόμενους ρυθμούς Έτσι, τα visuals ξεπέρασαν τον συμπληρωματικό χαρακτήρα τους- έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής αφήγησης

Μία από τις πολλές στιγμές που ξεχώρισαν ήταν δύο ρομπότ που έπαιζαν μόνοι τους βιολοντσέλο.