Χριστουγεννιάτικη καταδίωξη: Άη Βασίλης ξέφυγε απ' την αστυνομία με 190 χλμ/ώρα (vid)

Άνδρας μοτοσυκλετιστής, ντυμένος Άγιος Βασίλης, κατάφερε να ξεφύγει απ' την αστυνομία, σε μία χριστουγεννιάτικη καταδίωξη 190 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα στους δρόμους του Μπέβερλι Χιλς, στη Φλόριντα, παραβιάζοντας τα όρια ταχύτητας και αγνοώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φτάνοντας ταχύτητες κοντά στα 190 χιλιόμετρα την ώρα. Η κατάσταση έγινε πιο σοβαρή όταν ένας αστυνομικός προσπάθησε να τον σταματήσει για έλεγχο, καθώς τον είδε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στις λωρίδες. Ωστόσο, ο μοτοσικλετιστής «Άη Βασίλης» είχε διαφορετικά σχέδια.

Τα πλάνα από την κάμερα του περιπολικού δείχνουν τον αστυνομικό να τον πλησιάζει γιατί αρνήθηκε να μειώσει ταχύτητα και να σταματήσει. Η ταχύτητα και ο τρόπος οδήγησής του του επέτρεψαν να κρατήσει μεγάλη απόσταση από τον αστυνομικό που τον καταδίωκε. Η χριστουγεννιάτικη καταδίωξη έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν ο «Άη Βασίλης» πέρασε από ένα πρατήριο καυσίμων, προσπαθώντας να μπερδέψει το περιπολικό, πριν επιστρέψει στον κεντρικό δρόμο και εξαφανιστεί.

