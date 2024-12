Influencer στη Νιγηρία σκηνοθέτησε την απαγωγή της γιατί... βαριόταν (vid)

Influencer αντιμετώπισε αντιδράσεις αφού παραδέχτηκε ότι προσποιήθηκε τη δική της απαγωγή επειδή «βαριόταν».

Η 24χρονη Αμερικανίδα Victoria Waldrip, η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με το όνομα Woah Vicky, μοιράστηκε μια σειρά από αναρτήσεις σχετικά με το ταξίδι της στη Νιγηρία. Αρχικά, τα tweets της στο X την έδειχναν να περνάει καλά, αλλά στη συνέχεια ο τόνος άλλαξε, καθώς φαινόταν να θέλει να επιστρέψει σπίτι της.

Οι δικοί της μοιράστηκαν διάφορες αναρτήσεις της στο Instagram εν μέσω ανησυχίας για την ασφάλεια της. Ο φίλος της ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε κατατεθεί αναφορά στην αστυνομία. Μια από τότε διαγραμμένη ανάρτηση που μοιράστηκε από το λογαριασμό της στο X, αλλά υποτίθεται ότι γράφτηκε από άλλο άτομο, έλεγε: «Έχω απαγάγει την Vicky. Είναι μαζί μου στη Νιγηρία. Απαιτώ 1 εκατομμύριο δολάρια για την απελευθέρωσή της».

Update: WoahVicky says oops my bad after starting a false rumor that an African man kidnapped her in Nigeria 😳🙏🏽🇳🇬



“I was just bored forgive me y’all” pic.twitter.com/G79OuHR7AP