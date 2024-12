Η ερωτική και άκρως αποκαλυπτική σκηνή της Νικόλ Κίντμαν στο Babygirl έχει ενθουσιάσει κριτικούς και θεατές (vid)

Μια αισθησιακή σκηνή από το πολυσυζητημένο «Babygirl» έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον των θεατών και έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στα social media.

Tα Χριστούγεννα έφεραν στους κινηματογράφους τέσσερις νέες ταινίες που έκαναν πρεμιέρα την Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου. Από τις νέες κυκλοφορίες ξεχωρίζει το πολυσυζητημένο «Babygirl» με την Νικόλ Κίντμαν που της έχει χαρίσει μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου.

Το ερωτικό θρίλερ με βαθμό R είναι μια βασανιστική ωδή στη γυναικεία επιθυμία και απελευθέρωση, ακολουθώντας μια παντρεμένη διευθύνουσα σύμβουλο ονόματι Romy (Νικόλ Κίντμαν) καθώς απελευθερώνει τις σεξουαλικές της φαντασιώσεις με έναν αλαζονικό αλλά παθιασμένο ασκούμενο ονόματι Samuel (Χάρις Ντικινσον).

Η ταινία μοιάζει πολύ με το κλασσικό έργο του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Eyes Wide Shut» του 1999, ένα άλλο ερωτικό δράμα με πρωταγωνίστρια πάλι την Κίντμαν, που διαδραματίζεται επίσης στη Νέα Υόρκη την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ωστόσο, μια σκηνή της ταινίας έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του κοινού και ταυτόχρονα έχει προκαλέσει πληθώρα θετικών σχολίων στο κόσμο του διαδικτύου... Μιλάμε για μια από τις βασικές σκηνές της ταινίας, στην οποία οι δύο εραστές ανακαλύπτουν τα όριά τους σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό που είναι συναρπαστικό σε αυτή τη σκηνή του Babygirl δεν είναι μόνο η διάρκειά της -10 ολόκληρα λεπτά- αλλά η φοβερή προσέγγισή της στο kink και την επιθυμία, με άξονα την εξαιρετική δουλειά της Νικόλ Κίντμαν. Οι κριτικοί του κινηματογράφου έχουν σημειώσει ότι η ερωτική σκηνή του Babygirl καταφέρνει να είναι τόσο αγχωτική και καυτή, όσο και αμήχανη και ξεκαρδιστική.

Συνήθως, ακόμη και οι πιο ερωτικές ταινίες δείχνουν τυπικές σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις, αλλά ο Samuel και η Romy έχουν μια διαφορετική δυναμική. Ξέρουν ότι θέλουν ο ένας τον άλλον, αλλά όχι πώς θέλουν ο ένας τον άλλον. Το ζευγάρι δοκιμάζει τα όρια της νέας τους σχέσης, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό κυριαρχική(Samuel) και υποτακτική (Romy). Σε αυτή τη σκηνή υπάρχουν πολλά περισσότερα από απλές ταμπέλες. Εδώ, σε αυτό το κακόφημο ξενοδοχείο, αυτοί οι απίθανοι εραστές περιηγούνται σε αυτούς τους νέους ρόλους για πρώτη φορά» γράφει ο Berit Leviit στο The Daily Beast.

Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, η Romy βρίσκει στο γραφείο της ένα σημείωμα από τον Samuel, με λεπτομέρειες για ένα ξενοδοχείο στο οποίο θα πρέπει να τον συναντήσει το βράδυ. Εκείνη πάει στο ραντεβού, φορώντας ένα κομψό, διακριτικό μαύρο φόρεμα, που έρχεται σε αντίθεση με το αμυδρά φωτισμένο, βρώμικο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όταν ο Σάμιουελ μπαίνει λίγα λεπτά αργότερα, η Romi προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο...

Ωστόσο, δεν είναι αυτό που θέλει πραγματικά, και ο Σάμιουελ το έχει καταλάβει. Έτσι, ο νεαρός άνδρας απαιτεί από την παρτενέρ του να γονατίσει.

Η Ρόμι, που λαχταρά να είναι υποταγμένη, το βρίσκει αυτό πραγματικά ερεθιστικό. Όταν είναι έτοιμη να φύγει, γυρίζει και προσπαθεί να τον φιλήσει παθιασμένα, πράγμα που εκείνος απορρίπτει, και οι δυο τους τσακώνονται και καταλήγουν μαζί στο πάτωμα. Η Romy βάζει τα χέρια της στα μάτια του και του ζητά να τα ανοίξει. Εκείνος αρνείται.

Η υποταγή και η ωμή αυτή ερμηνεία καθώς και τα σεξουαλικά υπονοούμενα που περιλαμβάνει ολόκληρη η ταινία, αλλά και συγκεκριμένα, αυτή η σκηνή έχουν προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις.

'BABYGIRL' director, Halina Reijn, comments on the concept of age-gap romantic relationships in film:



“If we see a movie where the male actor is the same age as the female actor, we find that odd. Which is insane, It should completely be normalized that the age gaps switch and… pic.twitter.com/QguAtIBgJ9