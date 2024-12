Οι (θλιβερές) ιστορίες πίσω από διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που όμως κρύβουν ιστορίες που δεν φανταζόμασταν.

Όταν πλησιάζουμε στις ημέρες των γιορτών, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν την τιμητική τους. Όπως και οι χριστουγεννιάτικες ταινίες, φυσικά. Η τραγική ειρωνία είναι πως ενώ οι περισσότερες μελωδίες μας ανεβάζουν τη διάθεση, χαρίζοντας λίγη μαγεία Χριστουγέννων, οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτές, δεν έχουν σχέση με εορτασμούς.

«Ήμουν έκπληκτος που μερικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια γεννήθηκαν σε εποχές κρίσης ή πολέμου», είπε ο Μάικλ Π. Φόλεϊ, καθηγητής στο Baylor University, ο οποίος μελέτησε τις καταβολές δημοφιλών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών για το βιβλίο του Why We Kiss under the Mistletoe: Christmas Traditions Explained. Γι’αυτό και το ΤIΜE συγκέντρωσε τις ιστορίες από διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που όμως είναι στενάχωρες και συγκινητικές.

