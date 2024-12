«Ρωσικός πύραυλος κατέρριψε το αεροσκάφος στο Καζακστάν», ισχυρίζεται το Αζερμπαϊτζάν (vid)

Κυβερνητικές πηγές απ' το Αζερμπαϊτζάν αναφέρουν πως ρωσικός πύραυλος ήταν αυτός που κατέρριψε το αεροσκάφος στο Καζακστάν.

Συγκεκριμένα, τρεις κυβερνητικές πηγές που επικαλούνται ΜΜΕ του Αζερμπαϊτζάν αναφέρουν πως ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 κατά τη διάρκεια εναέριας δραστηριότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι και τα θραύσματα έπληξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας, αφού εξερράγησαν δίπλα στο αεροσκάφος.

Οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται πως οι ρωσικές αρχές δεν επέτρεψαν στους πιλότους να προσγειώσουν το αεροπλάνο σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο, παρά τα αιτήματά τους για αναγκαστική προσγείωση.

Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το πλήρωμα έλαβε εντολή να πετάξει μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ακτάου του Καζακστάν, ενώ τα συστήματα πλοήγησης GPS του αεροπλάνου δεν λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω από τη θάλασσα. Μάλιστα, έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνουν τρύπες στην άτρακτο, οι οποίες εικάζεται πως προκλήθηκαν από τα θραύσματα πυραύλου:

Βρέθηκε το μαύρο κουτί

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Καζακστάν, Κανάτ Μποζουμπάϊεφ, το μαύρο κουτί του αεροσκάφους βρέθηκε στο σημείο της συντριβής και όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιατροδικαστές και εισαγγελείς εργάζονται πυρετωδώς για να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα και τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου.

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Σημειώνεται πως οι εικασίες πως το αεροπλάνο ενδέχεται να χτυπήθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά κυκλοφορούν εδώ και ώρες, με το εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει νωρίτερα πως: «Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της».