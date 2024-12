Ερωτηματικά με την πτώση του αεροπλάνου στο Καζακστάν: Στους 32 μέχρι στιγμής οι επιζώντες (vid)

Αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines συνετρίβη στο Καζακστάν με 67 επιβαίνοντες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 32 επιζώντες.

Επιβατικό αεροσκάφος των Azerbaijan Airlines, με 67 επιβαίνοντες, συνετρίβη σήμερα στο δυτικό Καζακστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές κάνοντας λόγο για 32 επιζώντες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά.

Το αεροπλάνο, ένα Embraer 190, εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ του Μπακού, της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν και του Γκρόζνι, της πρωτεύουσα της Τσετσενίας, σύμφωνα με την Azerbaijan Airlines.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου, ένα λιμάνι της Κασπίας Θάλασσας, στο δυτικό Καζακστάν, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Καζακστάν.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ρωσικά ΜΜΕ, καταγράφεται η πτώση του αεροσκάφους και μία τεράστια φωτιά να ξεσπά αμέσως.

Σε άλλα πλάνα διακρίνεται το αεροσκάφος στο έδαφος, ένα τμήμα του οποίου έχει καεί, με το μπροστινό μέρος του να έχει πλήρως καταστραφεί.

Τραυματισμένοι επιβάτες διακρίνονται να περπατούν με δυσκολία από ένα τμήμα της ατράκτου που παρέμεινε ακέραιο.

Azerbaijan Airlines J2-8243:

Authorities in Kazakhstan said they had begun looking into different possible versions of what had happened, including a technical problem, Russia’s Interfax news agency reported.https://t.co/9tzJnYgEtr pic.twitter.com/w03Oaq83CZ