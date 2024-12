Οι gamers έχουν πειστεί πως το νέο trailer του GTA 6 έρχεται στις 27 Δεκεμβρίου

Αρκετά μεγάλη αναμονή για το νέο GTA 6 trailer!

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του GTA 6 και παρόλα αυτά, η Rockstar Games τηρεί ακόμη σιγή ιχθύος.

Για παιχνίδι, δε, που αναμένεται να βγει στα καταστήματα το 2025, τα πράγματα δείχνουν ακόμη πολύ… μαζεμένα.

Οι fans του τίτλου έχουν ήδη αρχίσει να μελετούν οτιδήποτε ανεβαίνει από τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της εταιρείας ανάπτυξης και φαίνεται πως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα δούμε νέο trailer στις 27 Δεκεμβρίου.

Η αρχή για αυτό έγινε με μια ανάρτηση ανθρώπων του studio με δώρα από την εταιρεία και σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται μία σχετική σημείωση σε ένα τραπεζάκι.

Η δεύτερη εικασία είναι πως η 27η Δεκεμβρίου συμπίπτει με την ίδρυση της Rockstar Games που έγινε στις 27 Δεκεμβρίου του 1998, αλλά και το γεγονός πως το Instagram Account της εταιρείας έχει 27 posts αυτή τη στιγμή.

GTA 6 Trailer 2 is 100% coming on 27th December. Here's why:



Rockstar Games was founded on 27th Dec, 1998.

Their instagram account currently has 27 posts.

Trailer 1 has 27 written at exactly 27 seconds.

Their recent post on X includes a link with 27 at the end. pic.twitter.com/DNL3CAjvqt