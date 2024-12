Οι Αμερικάνοι τα έκαναν... θάλασσα στην Ερυθρά Θάλασσα: Μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από φίλια πυρά!

Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως και διασώθηκαν, ο ένας ελαφρά τραυματισμένος!

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα από φίλια πυρά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως και διασώθηκαν, ο ένας ελαφρά τραυματισμένος, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η CENTCOM.

According to U.S. Central Command; a Friendly-Fire Incident occurred earlier tonight over the Red Sea, with a U.S. Navy F/A-18F “Super Hornet” from the USS Harry S. Truman (CVN-75) being Accidentally Shot-Down by the Ticonderoga-Class Guided-Missile Cruiser, USS Gettysburg…