Επαληθεύεται η πρόβλεψη της Μπάμπα Βάνγκα: Είχε «δει» τον φονικό σεισμό στη Μιανμάρ (vid)

Η Μπάμπα Βάνγκα είχε κάνει μερικές ανατριχιαστικές προβλέψεις για το 2025 και μέσα σε αυτές ήταν και ένας καταστροφικός σεισμός.

Η τυφλή μυστικίστρια Μπάμπα Βάνγκα γεννημένη στη Βουλγαρία το 1911, έκανε μερικές απόκοσμες προβλέψεις για το μέλλον πριν από το θάνατό της σε ηλικία 84 ετών το 1996. Ανάμεσα σε αυτές είχε προβλέψει συνταρακτικά γεγονότα για το 2025.

Η Μπάμπα Βάνγκα -που ονομάστηκε «Νοστράδαμος των Βαλκανίων»- προέβλεψε ότι το 2025 θα έφερνε καταστροφικούς σεισμούς και ότι η Ευρώπη θα συγκλονιζόταν από έναν καταστροφικό πόλεμο.

