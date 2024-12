Σεκιουριτάς προσπαθεί να «φάει» έργο τέχνης ενώ εργάζεται και γίνεται viral (vid)

Σεκιούριτι βανδάλισε έργο τέχνης προσπαθώντας να φάει το... ψεύτικο χρυσόψαρο.

Μια παράξενη πράξη βανδαλισμού αναφέρθηκε σε μια έκθεση τέχνης στη Μόσχα, όπου ένας φρουρός ασφαλείας κατέστρεψε ένα έκθεμα τέχνης και προσπάθησε να το φάει.

Oι διοργανωτές μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης στο μόνιμο εκθεσιακό κέντρο VDNKh της Μόσχας παρατήρησαν ότι σε ένα από τα εκθέματα έλειπε ο κύριος πρωταγωνιστής του. Με την ονομασία «Escape of the Goldfish» (Η απόδραση του χρυσόψαρου), το έργο τέχνης περιείχε μια γυάλα με ένα χρυσόψαρο που προεξείχε ακριβώς δίπλα σε έναν πίνακα με την ανοιχτή θάλασσα, με ένα άλλο χρυσόψαρο κολλημένο πάνω του, σαν να είχε πηδήξει από τη γυάλα και να είχε πέσει στα κύματα.

Το συγκεκριμένο έργο τράβηξε την προσοχή του φύλακα ασφαλείας που είχε βάρδια, μόνο που αντί να το θαυμάσει από απόσταση και να κάνει τη δουλειά του, ο τύπος βανδάλισε αυτό ακριβώς για το οποίο πληρωνόταν για να προστατεύει.

Σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο των ρωσικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο περίεργος φύλακας φαίνεται να πλησιάζει το Escape of the Goldfish και να τραβάει χαλαρά τα δύο ψάρια. Κάποια στιγμή, κρατάει με το ένα χέρι τον πίνακα με την ανοιχτή θάλασσα και με το άλλο τραβάει το χρυσόψαρο μέχρι να ξεκολλήσει. Στη συνέχεια μυρίζει το ψάρι, το οποίο υποθέτουμε ότι είναι ψεύτικο, και προσπαθεί να το δαγκώσει.

Όταν οι διοργανωτές παρατήρησαν ότι το Escape of the Goldfish είχε βανδαλιστεί, έλεγξαν τις κάμερες ασφαλείας και σοκαρισμένοι είδαν τον φύλακα ασφαλείας να κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο πληρώθηκε για να το αποτρέψει. Όταν τον ρώτησαν για τη συμπεριφορά του, ο άνδρας απλώς σήκωσε τους ώμους και είπε ότι είχε περάσει μια δύσκολη νύχτα με πολύ λίγο ύπνο και ότι δεν καταλάβαινε τι έκανε όταν βανδάλισε το έργο τέχνης. Ο άνδρας τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη δουλειά του και το Escape of the Goldfish αποκαταστάθηκε μετά από λίγες ημέρες.