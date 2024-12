Νέα αποκαλυπτικά πλάνα από τη βομβιστική επίθεση που σκότωσε τον επικεφαλής χημικού πολέμου του Πούτιν, Ιγκόρ Κιρίλοφ (vid)

Νέα βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε παγιδευμένο σκούτερ σε γειτονιά της Μόσχας, από την οποία σκοτώθηκαν ο Ρώσος αντιστράτηγος και διοικητής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του, Ιλία Πολικάρποφ, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τις στιγμές πριν ο Ρώσος στρατηγός Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του σκοτωθούν σε έκρηξη στη Μόσχα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο, το οποίο ελήφθη από πηγή με γνώση της επιχείρησης που φέρεται να διεξήγαγαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας, οι δύο άνδρες φαίνονται να βγαίνουν από ένα κτίριο κατοικιών, με τον έναν από τους άνδρες να κρατά στο ένα χέρι κάτι που φαίνεται να είναι ένα κουτί και στο άλλο έναν χαρτοφύλακα.

Αν και το βίντεο είναι ελαφρώς θολό, διακρίνεται το περίγραμμα ενός σκούτερ κοντά στην έξοδο του κτιρίου, σταθμευμένο στα δεξιά της πόρτας. Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό σκούτερ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Οι εικονιζόμενοι στο βίντεο φαίνεται να βαδίζουν προς ένα αυτοκίνητο που περιμένει, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα μπροστά από την πόρτα με τα φώτα του αναμμένα. Πριν προλάβουν να το φτάσουν, ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτείται και στην οθόνη φαίνεται το φως απο την έκρηξη.

Ο βοηθός που σκοτώθηκε μαζί με τον Ιγκόρ Κιρίλοφ κατονομάστηκε από τα ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ως Ίλια Πολυκάρποφ. Ο Πολυκάρποφ εργαζόταν σε “ανθρωπιστικές δραστηριότητες”, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τη μεταφορά κεφαλαίων και εξοπλισμού για “ασφαλείς δραστηριότητες σε συνθήκες μάχης” σε ρωσικές στρατιωτικές μονάδες, ανέφερε το TASS.

‼️ BREAKING: New video showing the moment General Kirillov and his assistant Polikarpov were blown up



The footage clearly shows that it was the scooter that exploded.



The explosion killed Igor Kirillov, head of the Radiation, Chemical and Biological Defense Forces of the… pic.twitter.com/3i8P59uPW0 December 17, 2024

Η έκρηξη που σκότωσε τον Ιγκόρ Κιρίλοφ την Τρίτη φαίνεται ότι ήταν η πιο φιλόδοξη στοχευμένη πολεμική επιχείρηση μέχρι στιγμής στο ρωσικό έδαφος, από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, η οποία χτύπησε όχι μόνο τον πυρήνα του ρωσικού στρατού, αλλά και κοντά στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας. Μια φονική βομβιστική επίθεση με στόχο έναν ανώτερο στρατηγό σίγουρα δεν αποτελεί καλή εικόνα για τον ενισχυμένο μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας. Αλλά δείχνει επίσης και το μέτρο του επείγοντος για την Ουκρανία που πασχίζει να ανακτήσει τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον πόλεμο με κάθε μέσο, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η Ρωσία συνεχίζει τη σταθερή προέλασή της στο ανατολικό μέτωπο.

The moment of the explosion in Moscow, which killed the head of the NBC Protection Troops and his driver. pic.twitter.com/io34yGpDOA — Russian Market (@runews) December 17, 2024

Ο Κιρίλοφ, ως επικεφαλής των ρωσικών στρατευμάτων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας, θεωρήθηκε από την Ουκρανία και τους συμμάχους της ότι διαδραμάτισε ιδιαίτερα καταστροφικό ρόλο στη σύγκρουση, καθώς ήταν υπεύθυνος για την εκτεταμένη χρήση χημικών ουσιών όπως το αέριο CS στο πεδίο της μάχης. Ήταν επίσης ειδικός στην ανάπτυξη της παραπληροφόρησης, βασικό εργαλείο για την υποστήριξη του πολέμου στο εσωτερικό της χώρας.