Το Navarino Challenge 2024 δίπλα στις τοπικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου

H κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge προώθησε για 12η χρονιά, μέσα από το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει» τον αθλητισμό και την ευεξία συνδυάζοντας τα με δράσεις που αφορούν τη μακροζωία και τη γαστρονομία.

Στις 18-20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν 63 δράσεις για ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων στην Costa Navarino, στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και W Costa Navarino και στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό να υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη τοπικών επιχειρήσεων της Πελοποννήσου που βρέθηκαν για ακόμα μία χρονιά στο πλευρό της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας άλλοτε με προσωπικό και άλλοτε με προϊόντα και υπηρεσίες το Navarino Challenge 2024. Εταιρείες από την Καλαμάτα, την Πύλο, τη Γιάλοβα και το Λουτράκι.

Η μεταφορική σου για τη Μεσσηνία

Όλες οι μεταφορές των προϊόντων και του εξοπλισμού έγιναν με την ασφάλεια της εξαιρετικής μεταφορικής εταιρείας Pilia Express. Αν πιστεύετε ότι είναι εύκολο να στηθούν σε 8 τοποθεσίες, χώροι για 63 δράσεις μέσα σε 48 ώρες, τότε δεν έχετε άδικο να πιστεύετε ότι μόνο με ικανούς συνεργάτες σαν την Pilia Express μπορεί κάτι τέτοιο να πραγματοποιηθεί. Ολόκληρα γυμναστήρια ξεστήθηκαν την Πέμπτη και στήθηκαν εκ νέου την Κυριακή το βράδυ, προκειμένου να ταξιδέψουν στην Costa Navarino και να προσφέρουν τις υψηλότερες υπηρεσίες στους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, αρκετοί καλεσμένοι επέλεξαν για τις μετακινήσεις τους τις σπουδαίες υπηρεσίες του Messinia Transfer του Δημήτρη Λάππα. Είτε από το αεροδρόμιο της Αθήνας είτε της Καλαμάτας, είτε και για μεταφορές μέσα στον νομό, το Messinia Transfer ανταπεξήλθε σε όλες τις προκλήσεις. Γκρουπ Ισπανών από την Μαδρίτη ή καλεσμένοι από την Θεσσαλονίκη γεύτηκαν την φιλοξενία των μεσσήνιων επιχειρήσεων.

Γνωριμία με τοπικά προϊόντα από τους συμμετέχοντες

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν από τη διοργάνωση και δοκίμασαν τα αυθεντικά και βραβευμένα προϊόντα Navarino Icons, τη σειρά καλλυντικών που είναι εμπλουτισμένη με ΠΟΠ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα Messinian Spa ενώ αρκετοί τυχεροί έλαβαν δώρα από την εταιρεία Silk Gonos που παράγει ολομέταξα προϊόντα από ελληνικό μετάξι. Μια βιοτεχνία που ξεκίνησε τα τέλη του περασμένου αιώνα, το 1895 και συνεχίζει και σήμερα να προσφέρει μεταξωτά υφαντά από ελληνικό μετάξι.

Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γευτούν και να απολαύσουν στον μπουφέ του ξενοδοχείου τον εξαιρετικό γλυκό σταρένιο τραχανά και τον τραχανά λαχανικών με σπανάκι και πράσο της Βλάχα της οικογένειας Melissa Κίκιζας, που από το 1965 παρασκευάζει χειροποίητο τραχανά με αγνά υλικά. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει μια γεύση που έχει μέσα της όλο τον πλούτο της παράδοσης του τόπου μας.

Rappelling με την υποστήριξη της Elite Boats

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το Navarino Bay Challenge (Rappelling) powered by The North Face στη νήσο Σφακτηρία, από την έμπειρη ομάδα του Navarino Outdoors με την υποστήριξη του κορυφαίου ορειβάτη, αναρριχητή και ambassador της The North Face Παναγιώτη Κοτρωνάρου. Όλοι οι συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν στη Σφακτηρία με την άνεση και την ασφάλεια των premium σκαφών της πολυτελούς Elite Boats.

Υπηρεσίες εστίασης & φιλοξενίας στη Μεσσηνία

Οι Μεσσήνιοι είναι γνωστοί για τη φιλοξενία τους από τα ομηρικά έπη. Ο Όμηρος διηγείται την ιστορία ως εξής: αναζητώντας τον πατέρα του Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος, συνοδευόμενος από τη θεά Αθηνά σε ανθρώπινη μορφή, έφτασε τη νύχτα στη Βοϊδοκοιλιά, που ήταν επίσης το λιμάνι της αρχαίας Πύλου, για να ρωτήσει τον βασιλιά Νέστορα για την τύχη του πατέρα του, Οδυσσέα.

Ο σοφός βασιλιάς παρέθετε γιορτή με τους γιους του και έδωσε στους ταξιδιώτες τα καλύτερα κομμάτια κρέατος και το καλύτερο κρασί του. Μόνο αφού τους τάισε και τους άφησε να ξεκουραστούν, τους ρώτησε ποιοι ήταν και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψής τους. Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη αφήγηση φιλοξενίας στον δυτικό κόσμο, και περιλαμβάνεται στην Οδύσσεια του Ομήρου.

Κατά τη διάρκεια του Navarino Challenge οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μεταξύ άλλων τη μοναδική φιλοξενία πέραν της Costa Navarino και των ξενοδοχείων The Westin Resort Costa Navarino και W Costa Navarino, στις πολυτελείς βίλες με πρωτοποριακό και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό του Messinian Nest στη Γιάλοβα, καθώς και σε ξενοδοχεία όπως τα Karalis Beach Hotel (με θέα στον ιστορικό όρμο του Ναυαρίνου), Karalis City Hotel & Spa στην Πύλο και το Zoe Resort στη Γιάλοβα και να συνδυάσουν τις όμορφες βόλτες τους στην περιοχή με εξαιρετικά καταλύματα.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν φρέσκο ψάρι και την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα στο εστιατόριο Ποσειδωνία του Βασίλη Βρεττάκου, δίπλα στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει τέλος, στο Navarino Golf Academy, στο υπερσύγχρονο Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, στο εξαιρετικό κατάστημα Rania’s Flower που βρίσκεται στην Πύλο και στο προσωπικό του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στους Αντιδημάρχους μαζί με τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, κ. Παναγιώτη Καρβέλα που ήταν πάντα δίπλα στη διοργάνωση σε ότι και αν χρειάστηκε.