Η ομάδα των Uncharted και The Last of Us παρουσίασε το νέο της videogame για το PS5 (vid)

Η Naughty Dog ανακοίνωσε το Intergalactic: The Heretic Prophet.

Η Sony και η Naughty Dog (ομάδα πίσω από τα Uncharted, The Last of Us και άλλες γνωστές σειρές του PlayStation) ανακοίνωσαν το επόμενο παιχνίδι τους με τίτλο Intergalactic: The Heretic Prophet .

Αναπτύσσεται από το 2020 με επικεφαλής τον Neil Druckmann. Η ιστορία του μας ταξιδεύει πολλές χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, όπου και αναλαμβάνουν το ρόλο της Jordan A. Mun, μιας επικίνδυνης κυνηγού επικυρηγμένων που καταλήγει στον πλανήτη Sempiria.

Η επαφή του πλανήτη με τον έξω κόσμο έχει διακοπεί εκατοντάδες χρόνια πιο πριν και η ηρωίδα θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις ικανότητές της για να γίνει η πρώτη που θα επαναφέρει την τάξη.

Περισσότερες πληροφορίες δεν υπάρχουν προς το παρόν, αλλά τους επόμενους μήνες αναμένεται να μάθουμε περισσότερα.