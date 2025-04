Απεβίωσε ο «Ντένις ο Τρομερός»: «Έφυγε» σε ηλικία 73 ετών ο παιδικός ήρωας (vid)

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός Τζέι Νορθ, που είχε ενσαρκώσει τον παιδικό μας ήρωα «Ντένις τον Τρομερό».

Ο Νορθ πέθανε την Κυριακή 6 Απριλίου στο σπίτι του στο Lake Butler της Φλόριντα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με τη δήλωση της Τζίνι Ράσελ στο «Hollywood Reporter». Η Ράσελ, που είχε υποδυθεί τη Μάργκαρετ Γουέιντ στη σειρά, τον χαρακτήρισε ως «αδερφό από άλλο κόσμο».

Jay North, who played Dennis Mitchell in the original 1959 “Dennis the Menace” TV series, died Sunday after a battle with cancer. He was 73. https://t.co/nyN7Ljykeo pic.twitter.com/a3X3LRuS5D