Το «Πολυσύμπαν» του Mpelafon!

To Gazzetta άκουσε τον δίσκο «Multiverse», του ράπερ Mpelafon. Προσεγμένη παραγωγή και κομμάτια που θα σας κάνουν να περάσετε καλά.

Ένα είναι το σύμπαν, ένας ο κόσμος, ένα το χελιδόνι και μία η άνοιξη. Μισό… κάπου χάσαμε επαφή. Το σύμπαν δεν είναι ένα, ούτε ο κόσμος και το χελιδόνι θέλει μία, δύο, τρεις, χίλιες δεκατρείς ωραίες εποχές. Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον λόγο τον όμορφο, τον ωραίο, τον ανατρεπτικόν; Καμία και απόλυτη! Πρόσεξε, όμως, αυτό το περιττό (;) ν. Εκεί είναι το μυστικό. Ο κύριος αυτός, ο καλλιτέχνης που βγάζει δίσκους, «φτύνει» ρίμες, γλεντάει με κλαρίνα και κοψίδια, έρχεται από τα Γρεβενά με τα σκυλιά δεμένα και το βαλκάνιο ντριλ στην πλάτη. Ο φον Μπελ, τίτλος τιμής, τίτλος κερδισμένος στον χώρο της ραπ και της τραπ και αυτός που μεγαλώνει στα ρυάκια και στα βουνά. Αυτός που υπάρχει, ο ζων, κύριος φον, ο Μπελαφόν! Κατάλαβες τώρα γιατί βάλαμε αυτό το ν; Όχι; Ε, καλά. Άνοιξε το κινητό σου, το λάπτοπ σου και πληκτρολόγησε. Και μετά πάτα play για να δεις πώς το ν γίνεται ραπαπάμ και όλο αυτό καταλήγει στο πολυσύμπαν του Bel. Εδώ ο τύπος σολάρει και η αρκούδα βρυχάται. Και το ένα σύμπαν γίνεται δύο, τρία, άπειρα… Πρώτος μάγκας ο Mpelafon και στο «Multiverse» θα αφεθούμε, θα χαθούμε και θα συναντηθούμε. Γι’ αυτό, δυναμώστε τον ήχον (sic) να ακούσουμε Mpelafon.

Εδώ ακούς και «βλέπεις» τον Mpelafon

Το όνομά του ακούγεται σαν την ηχώ που δεν χάνεται, ταξιδεύει μόνο. Ο Mpel είναι ωραίος τύπος, πληθωρικός και παίρνει πολύ σοβαρά αυτό που κάνει. Γι’ αυτό και το γουστάρει τόσο πολύ. Τον γνωρίσαμε, τον γνωρίζουμε, μέσα από τους Pindos Atletico και περιμένουμε καθετί που κάνουν μαζί με τον Thel. Παρ’ όλα αυτά, η σόλο παρουσία του είναι αξιοπρόσεκτη και σίγουρα άξια να την ακούσεις. Μπαίνοντας στο Spotify, στη σελίδα του, μετρά εφτά προσωπικούς δίσκους και εντυπωσιαζόμαστε. Ναι, μπορεί τα τεχνολογικά μέσα να διευκολύνουν την παραγωγή, ωστόσο το συμπυκνωμένο, μαζικό, μουσικό προϊόν δεν είναι εύκολα αποδεκτό στις μέρες μας. Τα σινγκ, άντε τα EP, έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Mpelafon, όμως, επιμένει. Ακούει, ψάχνει, εμπνέεται, σκύβει το κεφάλι, δουλεύει και δίνει LP. Και μόνο γι’ αυτό, του αξίζει η προσοχή και τα λόγια. Από τη γνωριμία μας μαζί του μέσα από τους Pindos, καταλαβαίνουμε αμέσως πόσο «Mpel» είναι το «Mutliverse». Ο ραπ χαρακτήρας του είναι εδώ! Η άνεση και το χαλάρωμα που σου δίνει σε κάνουν να νιώθεις και εσύ όμορφα. Στο ραπ του υπάρχει μια παιδική πονηριά και ένα ατίθασο βλέμμα, στοιχεία που τον κάνουν οικείο, σχεδόν δικό μας άνθρωπο.

Μακριά από μαύρες τρύπες



Ξεκινάς να ακούς το «Multiverse», περνάνε τα δύο πρώτα κομμάτια και επιστρέφεις στην αρχή! Με το «καλημέρα», με τα «Στον Ουρανό», «Ραπαπάμ», καταλαβαίνεις τι θα ακούσεις/πάρεις από τον Mpelafon. Η φωνή του, ο τρόπος που της δίνει μορφή, δίνει τον τόνο και αναδεικνύει το πολύπλευρο μπιτ. Νωχελικοί ρυθμοί, άνετοι, μα και γρήγοροι. Το flow ακολουθεί, προσαρμόζεται και τίποτα από το μουσικό πεδίο δεν μένει εκτός. Είναι καθαρή η παραγωγή του άλμπουμ και τίποτα δεν σε δυσκολεύει στην ακρόαση. Το ντριλ εδώ, οι τραπ ήχοι, οι πειραγμένες φωνές, το πνεύμα του γλεντιού, η καλή διάθεση, οι ηλεκτρονικές dance προσεγγίσεις και ένα free style ύφος που «σκοτώνει». Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια και έχει δύο πολύ δυνατές συνεργασίες: με Μικρό Κλέφτη και την one and only Ladele! Εκτός από τα δύο πρώτα κομμάτια, ξεχωρίζουμε τις δύο συνεργασίες, «Visuals», «Μετά τις 10» και το «Yalah». To «Multiverse», λοιπόν, δικαιώνει τον τίτλο του. Ο Mpelafon δίνει ένα πολυσύμπαν στους ακροατές, έναν τόπο που δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες, αλλά μόνο ήλιοι που εκρήγνυνται.

*Τον Mpelafon τον βρίσκετε σε Spotify, Instagram, Facebook, YouTube