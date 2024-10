Μια απλή μπανάνα κολλημένη σε έναν τοίχο θεωρείται έργο τέχνης και μπορεί να πωληθεί για ένα αστρονομικό ποσό!

Ένα περίεργο έργο τέχνης πρόκειται να πωληθεί σε λίγες ημέρες για ένα απίστευτο ποσό...

Ένα αμφιλεγόμενο έργο τέχνης με τίτλο «Comedian» αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία για περισσότερο από 1 εκατομμύριο λίρες (1.200.000 ευρω) - παρά το γεγονός ότι είναι μια απλή μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία στον τοίχο.

Το έργο του Maurizio Cattelan δίχασε τους λάτρεις της ελεύθερης τέχνης και τους κριτικούς όταν έκανε το ντεμπούτο του στην έκθεση Art Basel Miami Beach το 2019, και έκτοτε έχει αποσυρθεί δύο φορές από τις εκθέσεις.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο έργο θα κάνει ξανά την εμφάνιση του σε μια δημοπρασία στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου και αναμένεται να πωληθεί για περίπου 1.200.000 ευρώ!

Μάλιστα, πριν από τη δημοπρασία, το έργο θα ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία! Η «μοναχική μπανάνα» θα εμφανιστεί σε με μια μοναδική έκθεση στη Νέα Υόρκη στις 28 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Μιλάνο, το Χονγκ Κονγκ, το Ντουμπάι, την Ταϊπέι, το Τόκιο και το Λος Άντζελες για να την θαυμάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι...

Η συγκεκριμένη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τους περισσότερους ανθρώπους να αναρωτιούνται τι έχουν κάνει λάθος στη ζωή τους...

This is to me the most significant work of the 21st century.



It’s being auctioned at Sotheby’s this November.



Maurizio Cattelan, Comedian, banana and duct tape, 2019.



Estimate : $1,000,000 - 1,500,000 pic.twitter.com/aRSd3EFufC