Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικό πύραυλο στην περιοχή του Ντίπρο.

Παγκόσμια ανησυχία επικρατεί για την έκβαση της «μάχης των πυραύλων», καθώς η Ρωσία απάντησε στα αμερικανικά Atacms και τα βρετανικά Storm Shadow με πυρηνικών προδιαγραφών πύραυλο Oreshnik.

Ο ρωσικός πύραυλος, που έπληξε χθες την ουκρανική πόλη Ντνίπρο, πραγματοποίησε πτήση 15 λεπτών και η μέγιστη ταχύτητα που ανέπτυξε ήταν πάνω από Mach 11, δηλαδή ξεπέρασε 11 φορές την ταχύτητα του ήχου, ανακοίνωσε σήμερα η κορυφαία ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών.

So, that's what you wanted?

Well, you've damn well got it!



A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif