Επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα: Υπάρχουν θύματα, εξουδετερώθηκε ο δράστης (vid)

Πολλοί τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στη Χάιφα.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχουν πολλά θύματα σε επίθεση που σημειώθηκε στη Χάιφα, στο νότιο τμήμα της χώρας, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση εξαπολύθηκε με μαχαίρι και όχι με πυροβόλο όπλο, όπως είχε επισημάνει αρχικά.

Από την πλευρά της η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων επεσήμανε ότι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», υπογράμμισε η αστυνομία.

