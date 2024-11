The Game Awards 2024: Astro Bot και Final Fantasy VII Rebirth κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

Τα… Όσκαρ των videogames έρχονται στις αρχές Δεκεμβρίου με Astro Bot και Final Fantasy VII Rebirth

H οργανωτική επιτροπή των Game Awards, των… Όσκαρ των videogames, ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τις 29+1 κατηγορίες που θα δοθούν φέτος βραβεία.

Τα The Game Awards 2024 αναμένονται στις 12 Δεκεμβρίου και στις 2.30 τα ξημερώματα της 13ης Δεκεμβρίου για τη χώρα μας, όπου και θα δούμε ποιοι τίτλοι θα ξεχωρίσουν.

Οι υποψηφιότητες βγήκαν από πάνω από 130 μέλη του ειδικού Τύπου από όλο τον κόσμο και τα Astro Bot και Final Fantasy VII Rebirth ξεχώρισαν με 7 υποψηφιότητες έκαστο.

Η Sony Interactive Entertainment είναι η εκδότρια εταιρεία με τις περισσότερες υποψηφιότητες συνολικά (16), ενώ ακολουθούν η Square Enix και τα Xbox Game Studios με 12 και η SEGA με 11.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τις ψήφους τους μέσα από το επίσημο site των βραβείων και όλα αυτά θα συνυπολογιστούν (αν και με μικρότερο βάρος) στις ψήφους που θα δώσει η κριτική επιτροπή.

Για το βραβείο του Game of the Year (Παιχνίδι της Χρονιάς), ανταγωνίζονται τα Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth και Metaphor: ReFantazio.