Αγωγή κατά του Netflix λόγω χαμηλής ποιότητας στην μετάδοση του αγώνα Τζέικ Πολ εναντίον Μάικ Τάισον

Κι όμως, το Netflix αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του streaming.

O αγώνας ανάμεσα σε Τζέικ Πολ και Μάικ Τάισον συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού και το Netflix το μετέδωσε live σε όλο τον κόσμο, αλλά αντιμετώπισε ένα σημαντικό πρόβλημα.

Η ποιότητα της μετάδοσης εμφάνιζε προβλήματα και χρήστες ανέφεραν πως δεν μπόρεσαν να απολαύσουν τον αγώνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που αναρτήθηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ, έχει γίνει αγωγή κατά της πλατφόρμας από πελάτες της με εκπρόσωπο τον Ρόναλντ Ντέντον.

Η αγωγή αναφέρει πως η μετάδοση είχε τρομερά προβλήματα με ασταμάτητο buffering, είδωλα στην οθόνη και χαμηλή ποιότητα εικόνας όταν αυτή μεταδιδόταν.

Ο Ντέντον καταγγέλει το Netflix για παραβίαση των όρων σύμβασης.

Από την πλευρά του Netflix, η CTO Ελίζαμπεθ Στόουν αναφέρει πως υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις στις live μεταδόσεις, αλλά χαρακτήρισε τον εν λόγω αγώνα «τεράστια επιτυχία», καθώς σχεδόν 60 εκατομμύρια θεατές συντονίστηκαν για να τον απολαύσουν.

Things are going bad to worse. #netflix #tysonpaul pic.twitter.com/sjJutpr1Zq