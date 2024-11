Ποιος ανακάλυψε τον τροχό; Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι έχουν την απάντηση στο πανάρχαιο ερώτημα

«Αυτές οι πέτρες ηλικίας 12.000 ετών μπορεί τελικά να αποδείξουν πότε εφευρέθηκε ο τροχός», λένε Ισραηλινοί αρχαιολόγοι

Οι αρχαιολόγοι ίσως να είναι πιο κοντά στο να μάθουν ποιος εφηύρε τελικά τον τροχό, αφού πρόσφατα ανακάλυψαν πέτρινους σταθεροποιητές ατράκτου στο Ισραήλ, ηλικίας 12.000 χρόνων!

Αυτό καθιστά αυτές τις κυλιόμενες πέτρες 6.000 χρόνια παλαιότερες από τους παλαιότερους τροχούς που μελετούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό «Plos One».

