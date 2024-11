Γνωστός Youtuber έκανε θρύψαλα την τηλεόραση του όταν είδε τον Τζέικ Πολ να νικάει τον Μάικ Τάισον (vid)

Ένας γνωστός YouTuber έγινε viral μετά την υπερβολική αντίδρασή του όταν έχασε ένα στοίχημα για τον μεγάλο αγώνα του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ.

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ο αγώνας του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ (ο οποίος ήταν live στο Netflix), το μεγάλο ερώτημα που είχε «γεννηθεί» ήταν όχι αν ο 58χρονος θρύλος της πυγμαχίας το... έχει ακόμα, αλλά το αν θα μπορέσει να αντέξει απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως όχι, καθώς γνώρισε την ήττα από τον 27χρονο.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τον αγώνα, ενώ πάρα πολλοί στοιχημάτισαν στη νίκη του Τάισον καθώς θεωρούσαν ότι θα είναι εύκολη υπόθεση για τον θρύλο της πυγμαχίας. Ένας από αυτούς ήταν και o Drake. Ο γνωστός «χάστης» πόνταρε 335.000 στη νίκη του Τάισον και για άλλη μια φορά πήγε... κουβά.

Ένας άλλος γνωστός Youtuber έκανε ακριβώς το ίδιο λάθος. Ο Funny Mike πίστεψε στον 58χρονο, στοιχημάτισε σε αυτόν και όταν τον είδε να χάνει δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και έκανε την τηλεόραση του... γυαλιά - καρφιά.

Δείτε το βίντεο με την αντίδραση του:

Funny Mike bet big on Mike Tyson to win tonight’s fight and when Mike lost he destroyed his TV and ripped it off the wall. pic.twitter.com/R8MyfoxZSK