Η κατάρα του Drake συνεχίζεται: Πήγε πάλι «κουβά» στη μάχη Tyson-Paul

Το ποσό των 355.000 δολαρίων έχασε στο στοίχημα ο Drake που είχε ποντάρει σε νίκη του Mike Tyson απέναντι στον Jake Paul.

Ακόμα ένα εντυπωσιακό ποσό έχασε ο Drake στο στοίχημα, κάτι που πλέον τείνει να γίνει συνήθεια. Αυτή τη φορά ο διάσημος ράπερ πόνταρε σε νίκη του Mike Tyson στη μάχη με τον Jake Paul στο Τέξας που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix.

Ο 58χρονος θρυλικός πυγμάχος και ο 27χρονος YouTuber ανέβηκαν στο ρινγκ του AT&T Stadium στο Άρλινγκτον και ο Jake Paul ήταν ο μεγάλος νικητής.

THE BADDEST MAN ON THE PLANET #PaulTyson pic.twitter.com/ejMaogcEL4

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι που παρακολουθούσαν τον αγώνα, (ή τουλάχιστον αυτό που επιθυμούσαν οι περισσότεροι), έτσι και ο Drake υπέθεσε ότι ο Tyson θα ήταν ο νικητής της βραδιάς, με αποτέλεσμα να στοιχηματίσει σε αυτόν 355.000 δολάρια.

Μάλιστα, ο Καναδός ράπερ έχει «χτίσει» μια παράδοση, σύμφωνα με την οποία εκείνος στον οποίο ποντάρει ότι θα κερδίσει, καταλήγει να χάνει. Έτσι, οι χρήστες στα social media έσπευσαν να δείξουν τον υπεύθυνο για την ήττα του Tyson, με αποτέλεσμα να πέσει απίστευτο τρολάρισμα.

Drake has bet $355,000 on Mike Tyson to beat Jake Paul…



If Tyson beats Jake, I’ll be giving $500 to 3 persons that randomly likes this post#PaulTyson pic.twitter.com/Z5PeVHRmHR