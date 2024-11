Νέο περιστατικό στο Ιράν: 25χρονη παρενοχλήθηκε σεξουαλικά και συνελήφθη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ (vid)

Ένα νέο αποτρόπαιο περιστατικό απέναντι στις γυναίκες συνέβη στο Ιράν με 25χρονη να συλλαμβάνεται επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ αφότου είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση.

Γυναίκα στο Ιράν δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν μοτοσικλετιστή και αργότερα συνελήφθη επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ.

Πρόκειται για μια 25χρονη κοπέλα την Ροσανάκ Μολάει Αλισάχ η οποία αφού ανήρτησε το βίντεο με την παρενόχληση που δέχθηκε από άνδρα σε μηχανή οι αρχές ακολούθησαν στην σύλληψή της.

Roshanak Molaei Alishah, a woman opposed to mandatory hijab, was arrested by security agencies of Islamic Republic of Iran in Tehran after posting this video on her “x” account. Her fate remains unknown.



Hengaw will publish an additional report. pic.twitter.com/bJ0EZj2jPW