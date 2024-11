Δεν κρατιέται ο Μάικ Τάισον: Χαστούκισε τον Τζέικ Πολ λίγο πριν την μάχη της χρονιάς (vid)

Λίγες ώρες πριν ανέβουν στο ρινγκ για να αναμετρηθούν, ο Μάικ Τάισον έριξε χαστούκι στον Τζέικ Πολ.

Η επικείμενη μάχη (15/11) του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix έχει καθηλώσει το κοινό της πυγμαχίας.

Ο 58χρονος θρύλος της πυγμαχίας θα ανέβει στο ρινγκ για να αντιμετωπίσει τον 27χρονο YouTuber για ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο, αφού οι φήμες κάνουν λόγο για 40 εκατομμύρια δολάρια .

Πάντως, η τελευταία συνάντηση του Τάισον και του Πολ πριν την μεγάλη αποψινή αναμέτρηση μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά. Αφού ζυγίστηκαν, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο όπως είθισται στους αγώνες πυγμαχίας.

Ο Πολ φαίνεται να μπήκε απειλητικά στον χώρο του Τάισον και να του πάτησε το πόδι. Η αντίδραση του 58χρονου ήταν να ρίξει μια σφαλιάρα στο πρόσωπο του κατά 31 χρόνια νεότερου αντιπάλου του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson -- LIVE ON NETFLIX FRIDAY, NOVEMBER 15 8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0

Ο Τάισον είπε πως το βράδυ της Παρασκευής θα εμφανιστεί στο ρινγκ «ο ίδιος ο διάβολος» ενώ ο Πολ μετά από το χτύπημα που δέχθηκε τόνισε πως «Είναι προσωπικό τώρα. Πρέπει να τελειώσει».

Ο αγώνας της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου για την Ελλάδα) θα μεταδοθεί αποκλειστικά από τo Netflix, μια κίνηση που έχει αυξήσει τα έσοδα κυρίως από τον στοιχηματισμό.

Ο αγώνας θα διαρκέσει οκτώ γύρους των δύο λεπτών, ενώ οι δύο πυγμάχοι θα φορούν γάντια βαρύτερα από τα τυπικά γάντια. Θα αρχίσει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας .

Jake Paul said he’s now going to KILL Mike Tyson for slapping him in the face off 😳 pic.twitter.com/q48l5Q4iM0