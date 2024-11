Επιστήμονας αποκάλυψε ποιο πλάσμα θα «κυβερνήσει την Γη» αν εξαφανιστεί ο άνθρωπος

Ποιος θα έκανε κουμάντο στη Γη αν εξαφανιζόταν ο άνθρωπος;

Μια ανατρεπτική θεωρία έχει αναπτύξει ένας επιστήμονας, σχετικά με το τι θα γινόταν στη Γη αν οι άνθρωποι εξαφανιστούν. Την ώρα που οι περισσότεροι εκτιμούν ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοια, τα ρομπότ θα έπαιρναν τα ηνία του κόσμου, ο συγκεκριμένος επιστήμονας ισχυρίζεται ότι ένα θαλάσσιο πλάσμα θα ήταν ο επόμενος «κυβερνήτης της Γης».

Ο επιστήμονας Coulson, ο οποίος είναι καθηγητής Ζωολογίας και πρώην επικεφαλής της Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έγραψε ένα νέο βιβλίο με τίτλο The Universal History of Us, το οποίο εμβαθύνει στην επιστήμη της ζωής και της ύπαρξής μας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι άνθρωποι είναι επί του παρόντος το κυρίαρχο είδος στη Γη, αλλά αν εξαφανιστούμε, ο καθηγητής Coulson εξήγησε ότι άλλα είδη θα μπορούσαν σταδιακά να αναλάβουν νέους οικολογικούς ρόλους.

«Η ζωή πιθανότατα θα παραμείνει στη Γη για δισεκατομμύρια χρόνια, γι' αυτό αναρωτήθηκα ποιο είδος θα μπορούσε να πάρει τη θέση μας, χτίζοντας τον πρώτο μη ανθρώπινο πολιτισμό», είπε στο The European.

Και στη συνέχεια αποκάλυψε ποιο είναι το πλάσμα που θα μπορούσε να πάρει τη θέση του ανθρώπου. «Τα χταπόδια είναι από τα πιο έξυπνα, προσαρμοστικά και πολυμήχανα πλάσματα στη Γη», είπε ο καθηγητής βιολογίας.

«Η ικανότητά τους να επιλύουν πολύπλοκα προβλήματα, να επικοινωνούν μεταξύ τους με χρωματικές λάμψεις, να χειρίζονται αντικείμενα, ακόμη και να καμουφλάρονται με εκπληκτική ακρίβεια, υποδηλώνει ότι δεδομένων των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών, θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε είδος που χτίζει πολιτισμό μετά την εξαφάνιση των ανθρώπων», συνέχισε.

«Η προηγμένη νευρική δομή τους, το αποκεντρωμένο νευρικό τους σύστημα και οι αξιοσημείωτες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων καθιστούν αρκετά είδη χταποδιών κατάλληλα για έναν απρόβλεπτο κόσμο. Αυτές οι ιδιότητες θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να εκμεταλλευτούν νέες θέσεις και να προσαρμοστούν σε έναν μεταβαλλόμενο πλανήτη, δεδομένης της ανθρώπινης απουσίας», ανέφερε, ωστόσο ξεκαθάρισε πως είναι αδύνατο να προβλεφθεί με οποιοδήποτε βαθμό βεβαιότητας, με ποιον τρόπο θα εκτυλιχθεί η εξέλιξη σε εκτεταμένες περιόδους.