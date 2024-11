Νέα ντοκουμέντα στο Κογκρέσο για την ύπαρξη UFO: Προβλήθηκε βίντεο με λευκή σφαίρα

Νέα ακρόαση με αντικείμενο την ύπαρξη εξωγήινων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (13/11) στο Κογκρέσο.

Την ύπαρξη εξωγήινης ζωής επεδίωξαν να αποδείξουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και ερευνητές, παρουσιάζοντας στο Κογκρέσο στοιχεία και ντοκουμέντα σε νέα ακρόαση της επιτροπής για την Κυβερνοασφάλεια, την Τεχνολογία Πληροφορικής και την Κυβερνητική Καινοτομία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το θέμα της ακρόασης ήταν « Μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, όπως πλέον ονομάζονται τα UFO) – Αποκαλύπτοντας την αλήθεια ».

Ο δημοσιογράφος και ερευνητής εξωγήινης ζωής Michael Shellenberger, παρουσίασε ένα έγχρωμο βίντεο υψηλής ευκρίνειας, διάρκειας 13 λεπτών, από μία τεράστια «λευκή «σφαίρα» να βγαίνει μέσα από τον ωκεανό, 20 μίλια από την ακτή του Κουβέιτ.

Στη συνέχεια, στα μισά του βίντεο, η σφαίρα ενώνεται με μια άλλη σφαίρα που μπαίνει για λίγο στο κάδρο από τα αριστερά, πριν απομακρυνθεί γρήγορα και πάλι από το κάδρο.

Το επίμαχο βίντεο βρέθηκε στο SIPR, (Secure Internet Protocol Router Network) το διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Άμυνας «για τη μετάδοση απόρρητων πληροφοριών».

Congress to hold UFO hearing Wednesday | Click on the image to read the full story https://t.co/8s6k6JYknz