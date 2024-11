Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε τη δική της «Disneyland» στο Ντουμπάι: Ένα θεματικό πάρκο γεμάτο τρενάκια, ξενοδοχεία και δραστηριότητες 

Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε και επόσημα το πρώτο ποδοσφαιρικό θεματικό πάρκο στον κόσμο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε και η επίσημα η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα, που πλέον έχει στην κατοχή της ένα τεράστιο θεματικό πάρκο τύπου «Disneyland». Ο λόγος για το Real Madrid World, το οποίο άνοιξε πρόσφατα στο Ντουμπάι και υπόσχεται να προσφέρει μια σειρά από εντυπωσιακές δραστηριότητες στους φαν της «βασίλισσας».

Στα εγκαίνια του πάρκου παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Εμίλιο Μπουτραγκένιο, διευθυντής Θεσμικών Σχέσεων της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ρομπέρτο Κάρλος, πρεσβευτής του συλλόγου.

Roberto Carlos and Emilio Butragueño Official inauguration of Real Madrid World in Dubai pic.twitter.com/1nlZd2s1Rd