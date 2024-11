Τραγωδία στην Κίνα: Χώρισε και σκότωσε με το αμάξι του 35 άτομα, πάνω από 40 οι τραυματίες (vid)

Απίστευτη τραγωδία στην Κίνα, με μαινόμενο άνδρα να σκοτώνει με το αμάξι του 40 άτομα και να τραυματίζει πάνω από 35 επειδή φέρεται να τον χώρισε η κοπέλα του.

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός στην Κίνα πήρε το SUV και θέρισε του αθλούμενους που βρίσκονταν σε γήπεδο.

Σοκαριστικές εικόνες δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος λίγα λεπτά μετά την επίθεση σε ένα αθλητικό κέντρο στο Zhuhai, στην επαρχία Guangdong, στη νοτιοανατολική Κίνα, το βράδυ της Δευτέρας (11/11). Η αστυνομία συνέλαβε έναν 62χρονο ύποπτο, με το επώνυμο Fan, καθώς προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

ALERT - BRAIN CAR ATTACK IN CHINA - At least 35 dead and 43 injured in #China in #Zhuhai, after a ram car attack. A 62-year-old man was arrested as he fled the scene. (CNN) pic.twitter.com/dRPD8vXvIh