Το φορτισμένο αντίο του Ψινάκη στον Μπουτάρη: «Χαίρομαι που επιτέλους θα ξαναβρεθείς με τη γυναίκα σου που τόσο αγαπούσες»

«Ο δικός μου ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο κολλητός μου. Δεν έφυγε, είναι εδώ, μέσα μου, δίπλα μου, όπως είχαμε κανονίσει». Αυτό έγραψε μεταξύ άλλων σε μία συγκινητική ανάρτηση του ο Ηλίας Ψινάκης αποχαιρετώντας τον φίλο του Γιάννη Μπουτάρη.

Το δικό του «αντίο» στον Γιάννη Μπουτάρη είπε ο Ηλίας Ψινάκης μέσα από τα προσωπικά του social media.

Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επιχειρηματίας και οινολόγος έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 82 ετών βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα του πρόσωπα και το πανελλήνιο.

Στο κείμενό του, ο Ηλίας Ψινάκης έγραψε: «Ο δικός μου ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο κολλητός μου. Δεν έφυγε, είναι εδώ, μέσα μου, δίπλα μου, όπως είχαμε κανονίσει. Πάντα λέγαμε με πολύ χιούμορ τι θα κάνουμε, όταν ένας απ’ τους δύο φύγει πρώτος. Έχω την φωτογραφία του στο δωμάτιό μου και αυτός είχε τη δικιά μου. Είχαμε τέτοια μεγάλη φιλία και επαφή, και χωρίς να μιλάμε, για δεκαετίες.

Ξέρω ακριβώς πώς σκεφτότανε και τι θα μου έλεγε όταν είχα οποιοδήποτε πρόβλημα. Και αυτός το ίδιο. Παρόλο που είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, εκτός από την αγάπη και τη φιλία που μας συνέδεε, εκτιμούσα πάρα πολύ τη γνώμη του, και περιέργως, κι αυτός τη δική μου. Τώρα, Γιάννη μου, ό,τι και να συμβεί, βλέπω τη φωτογραφία σου και ξέρω τι θα μου έλεγες και πώς θα με συμβούλευες να αντιμετωπίσω το κάθε πρόβλημα που με βρίσκει. Εσύ τη δικιά μου δεν τη χρειάζεσαι πια. Είμαι σίγουρος ότι θα με προσέχεις από ’κει πάνω. Ευτυχώς δε μου λείπεις, γιατί είσαι μέσα μου.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε περάσει μαζί, για την αγάπη σου, τη φιλία σου και τη μοναδική προσωπικότητά σου. Χαίρομαι που επιτέλους θα ξαναβρεθείς με τη γυναίκα σου και τη μανούλα σου που τόσο αγαπούσες. See you soon, αγαπημένε μου φίλε».