Αντιδράσεις στη Βρετανία για τον αρχηγό της Ρέξαμ που δεν σεβάστηκε την «Κυριακή της Μνήμης»: «Έκαναν εγκλήματα στην Ιρλανδία, δεν θα γονατίσω ποτέ»

Ο James McClean προκάλεσε σάλο με την κίνηση του να πετάξει την «παπαρούνα της μνήμης», με τον ίδιο να απαντά ότι δεν θα τιμήσει ποτέ τους Βρετανούς στρατιώτες που διέπραξαν εγκλήματα στην Ιρλανδία.

Ο αρχηγός της Ρέξαμ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη Βρετανία, αφού στάθηκε μακριά από τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής πριν από τον αγώνα με την Mansfield Town το Σάββατο (09/11). Σε αντίθεση με τους συμπαίκτες του, η φανέλα του James McClean δεν έφερε απάνω της την παπαρούνα, η οποία είναι το σύμβολο της «Κυριακής της Μνήμης», της ημέρας που οι Βρετανοί τιμούν την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο 35χρονος πρώην διεθνής της Ιρλανδίας μεγάλωσε στο κτήμα Creggan του Ντέρι, τόπο μαρτυρίου και τόπο ιστορικής σημασίας καθώς εκεί 14 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους στη σφαγή της «Ματωμένης Κυριακής» το 1972, όταν Βρετανοί στρατιώτες σκότωσαν άοπλους πολίτες κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης διαμαρτυρίας.

Σήμερα το πρωί ο αρχηγός της Ρέξαμ θέλησε να απαντήσει σε όλους αυτούς που τον κατηγόρησαν ότι δεν σεβάστηκε τη χώρα που τον φιλοξενεί και μέσα από μια ανάρτηση του στα social media έκανα κατανοητό σε όλους ότι δεν πρόκειται ποτέ να τιμήσει τους Βρετανούς στρατιώτες που διέπραξαν εγκλήματα στη χώρα του.

James McClean, telling it how it is LegenDerry 😎🇮🇪👏🏻 pic.twitter.com/oxmmFJVELB