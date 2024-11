Βρείτε πάνω από 3000 παιχνίδια PS4 και PS5 σε μεγάλες εκπτώσεις

Εκπτώσεις σε πολλά games για τα PS4 και PS5

Μπορεί να απέχουμε ακόμη από την Black Friday, αλλά η Sony αποφάσισε να μας οδηγήσει μέχρι τότε με κάποιες πρώτες προσφορές σε παιχνίδια και περιεχόμενο των PS4 και PS5 games που κυκλοφορούν.

Μέσα από το PlayStation Store «τρέχει» μια εκπτωτική ενέργεια που καλύπτει πάνω από 3000 κωδικούς και παιχνίδια που έχουν βγει και στις δύο πλατφόρμες.

Μέσα σε αυτά βρίσκονται τίτλοι όπως τα Dragon’s Dogma 2, Metal Gear Solid: Master Collection, Nobody Wants to Die, Persona 3 Reload, Squirrel with a Gun και Tekken 8 και συνολικά θα βρει κανείς προσφορές τόσο από στούντιο της Sony, όσο και τρίτων συνεργατών της.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές είτε μέσα από την κονσόλα σας, είτε από το browser του υπολογιστή σας, κάνοντας click εδώ.