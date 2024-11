O Έλον Μασκ είναι από τους κορυφαίους παίκτες Diablo IV στον κόσμο!

Ο Έλον Μασκ είναι εξαιρετικός και στο Diablo IV.

O Έλον Μασκ φαίνεται πως είναι από τους καλύτερους παίκτες Diablo IV στον κόσμο!

O δισεκατομμυριούχος εμφανίστηκε στο podcast του Joe Rogan και αποκάλυψε πως είναι στην τοπ 20άδα του τίτλου της Blizzard. «Υπάρχουν μόλις 2 Αμερικανοί στο Top 20», ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «όλοι οι υπόλοιποι είναι κάπου από την Ασία».

Ο Μασκ είναι 20ος στην κατάταξη με τους καλύτερους χρόνος στο πιο δύσκολο end game dungeon του παιχνιδιού, που ονομάζεται The Pit και πέτυχε 2:45.

