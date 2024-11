To viral μωρό ιπποπόταμος... έφαγε τον νικητή στις εκλογές των ΗΠΑ (vid)

Ο Moo Deng, όπως είναι το όνομα του ιπποπόταμου, έδειξε τον πολυαναμενόμενο νικητή στις εκλογές των ΗΠΑ τρώγοντας τον.

Οι Αμερικάνικες εκλογές έχουν μπει στην τελική τους ευθεία, όχι μόνο η Αμερική αλλά όλος ο πλανήτης περιμένει να μάθει τον πολυαναμενόμενο νικητή ανάμεσα στην Καμάλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο ο πιο viral ιπποπόταμος παγκοσμίως έδωσε τον δικό του νικητή... τρώγοντάς τον μέσα από μια τούρτα. Συγκεκριμένα ο Moo Deng το μωρό ιπποπόταμος που βρίσκεται στο ζωολογικό κήπο της Ταϊλάνδης... έφαγε τον Τραμπ.

Το ζωάκι είχε μπροστά του δυο τούρτες, οι οποίες είχαν τα πρόσωπα των υποψηφίων προέδρων, επιλέγοντας να φάει, (δηλαδή να νικήσει) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Viral baby hippo Moo Deng predicts Trump will win by eating cake with local spelling of Donald Trump’s name written on top pic.twitter.com/4yOwhqtoRG