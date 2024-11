Φούρνος στις ΗΠΑ βγάζει το αποτέλεσμα των εκλογών με μπισκότα: Τί έδειξε το σχετικό poll (vid)

Ποιος έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ; Φούρνος στο Οχάιο απαντά στο ερώτημα με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις ΗΠΑ αναμένοντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ; Εν αναμονή του αποτελέσματος λοιπόν, ένας φούρνος στο Σινσινάτι του Οχάιο έρχεται να δώσει την απάντηση.

Ο φούρνος Busken Bakery από το 1984 διατηρεί μια παράδοση στις προεκλογικές περιόδους των ΗΠΑ. Πραγματοποιεί την περίφημη «δημοσκόπηση μπισκότων», η οποία είναι αρκετά δημοφιλής στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα ο φούρνος πουλάει μπισκότα με τα πρόσωπα ή τα ονόματα των βασικών υποψηφίων και συνήθως το μπισκότο με τις περισσότερες πωλήσεις αντιστοιχεί στον τελικό νικητή των εκλογών. Φέτος, πωλήθηκαν 29.658 μπισκότα του Ντόναλντ Τραμπ και 11.356 μπισκότα με την Κάμαλα Χάρις.

