Συναγερμός και στη Βαρκελώνη: Απίστευτες εικόνες από τους πλημμυρισμένους δρόμους

Η κακοκαιρία στην Ισπανία «χτύπησε» και την Βαρκελώνη μετά την Βαλένθια.

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει και στην Βαρκελώνη μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν πρώτα την Βαλένθια αφήνοντας πίσω, τεράστιες καταστροφές αλλά και πολλούς θανάτους.

Οι δρόμοι της Βαρκελώνης έχουν «πνιγεί» από την ορμή του νερού και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας έχει θέσει το επίπεδο συναγερμού στη Βαρκελώνη στο κόκκινο. Η τοπική κοινότητα έχει πάρει ήδη τις προφυλάξεις της με τα σχολεία, να παραμένουν κλειστά, τα δρομολόγια του προαστιακού της Καταλονίας να ακυρώνονται, αλλά και τους δρόμους να κλείνουν προληπτικά.

Τα βίντεο που κάνουν το γύρo του διαδικτύου σοκάρουν με τα νερά να έχουν εισχωρήσει μέσα στο αεροδρόμιο, στα σπίτια αλλά και σε κεντρικά κτίρια της πόλης, και τους δρόμους να θεωρούνται ακατάλληλη για οδήγηση.

🔴 ❗️ RED WARNING for Barcelona Coastline. Extreme danger due to torrential rain!



This is in Castelldefels in the province of Barcelona in Catalonia, Spain...pic.twitter.com/qRVooGNGKH