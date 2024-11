Συγκλονιστικά πλάνα αποκαλύπτουν τις πρώτες στιγμές των σαρωτικών πλημμυρών στη Βαλένθια: Πώς αιφνιδιάστηκαν οι κάτοικοι (vid)

Νέα πλάνα έχουν έρθει στο «φως» και δείχνουν την απίστευτη ταχύτητα των πλημμυρών που έπληξαν τη Βαλένθια.

Ολοένα και μεγαλώνει η «μαύρη» λίστα με τους νεκρούς από τις σαρωτικές πλημμύρες που «χτυπούν» με λύσσα τη Βαλένθια της Ισπανίας, ενώ όσο περνούν οι ημέρες «σβήνουν» οι ελπίδες για επιζώντες στις λάσπες, τη στιγμή που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σήμερα, Παρασκευή (01.11.24) σε τουλάχιστον 202 μόνο στην περιφέρεια της Βαλένθια, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιφέρειες από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που «δοκιμάζουν» την Ισπανία.

Ένα βίντεο που έχει γίνει viral στο X δείχνει τη στιγμή που εκτυλίχθηκε η καταστροφή, καθώς οι κάτοικοι της Βαλένθια βρέθηκαν απροετοίμαστοι και εντελώς αιφνιδιασμένοι.

How the disaster started in Valencia before the inhabitants even got any warning.



